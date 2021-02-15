Традиційний передвеликодній карнавальний сезон в Німеччині завершується в другій половині лютого, після чого у християн західного обряду настає піст.
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Одне з фінальних дійств карнавального сезону - так званий Розенмонтаг, або ж "рожевий понеділок". Зазвичай це доволі масове дійство, під час якого в різних містах Німеччини прийнято влаштовувати масову ходу в карнавальних кастюмах.
Невід'ємна частина карнавалу - гігантські карикатурні фігури з пап'є-маше, що висміюють актуальні події на порядку денному в Німеччині та в світі. І хоча цього року через пандемію коронавірусу захід пройшов без ходи за участю простих громадян, від їдких ляльок відмовлятися не стали.
Цього року серед головних тем: майбутній відхід з посади канцлера Німеччини Ангели Меркель, наступником якої був обраний прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет; відхід Дональда Трампа з поста президента США; наслідки отруєння російського опозиціонера Олексія Навального для багаторічного лідера Росії Володимира Путіна; заборона абортів у Польщі; проблеми католицької церкви; глобальне потепління і, звичайно ж, коронавірус.
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