На початку лютого більшість країн Європи, в тому числі у Великобританію, накрили рясні снігопади.
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І хоча там сніг не такий рясний, як в Україні, місцеві все одно із задоволенням віддаються зимовим розвагам.
Варто зазначити, що британці підходять до такого спонтанного міського активного відпочинку з притаманним їм почуттям гумору. Ми зібрали для вас найкурйозніші фото.
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