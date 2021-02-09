Хоча у Великій Британії сніг не такий рясний, як в Україні, місцеві все одно із задоволенням віддаються зимовим розвагам.

На початку лютого більшість країн Європи, в тому числі у Великобританію, накрили рясні снігопади.

Читайте такожУ Києві помітили сноубордистів на Андріївському узвозі (відео)

І хоча там сніг не такий рясний, як в Україні, місцеві все одно із задоволенням віддаються зимовим розвагам.

Варто зазначити, що британці підходять до такого спонтанного міського активного відпочинку з притаманним їм почуттям гумору. Ми зібрали для вас найкурйозніші фото.

Інші цікаві фоторепортажі

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Марина Григоренко