Через пандемію відвідувачів лісу поблизу міста Галле стало менше.

Блакитним килимом встелило ліс Халлербос, відомий як "синій" ліс, неподалік бельгійського міста Галле. Там зацвіли дзвоники, або дикі гіацинти.

Цей ліс щороку привертає увагу сотень тисяч людей, про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Києві розквітли магнолії: де помилуватися красою квітів (фоторепортаж)Проте, як і торік, пандемія завадила більшості відвідувачів прийти помилуватися квітами. Ті ж, кому вдалося сюди потрапити, старанно дотримуються дистанції під час прогулянок.

Доглядачі лісу тим часом відзначають позитивну сторону пандемії. Завдяки відсутності людей там менше топчуть рідкісні квіти та їх більше зацвіло цього року.

Халлербос - "синій" ліс у Бельгії: що про нього відомо

Халлербос - мальовниче місце, це буковий ліс площею 552 гектари (5,5 км). Розкинувся він у бельгійському муніципалітеті Халле на кордоні між Фландрією і Валлонією, за 30 хвилинах їзди на південь від Брюсселя. Ліс відомий своєю незвичайною красою, яка огортає його у весняний період - щорічно в кінці квітня і початку травня кілька гектарів лісового масиву вистилає чудовий густий килим з мільйонів дзвіночків (диких гіацинтів).

Ультрамаринове покривало простирається вглиб лісу, устеляючи долини й прикрашаючи береги струмків. Цей ліс дуже популярний як серед бельгійців, так і серед іноземних цінителів прекрасного.

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Автор: Ольга Робейко