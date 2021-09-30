Мальовничі гори та незабутній колорит - відпочинок у Карпатах залишить багато приємних спогадів.

Карпати - одне з найцікавіших туристичних місць України. Проте деякі люди часто не можуть визначитися, куди саме поїхати в гори. Компанія Google склала топ-4 туристичних напрямів у Карпатах, які користуються найбільшою популярністю серед пошукових запитів Google-Maps&Search за 9 місяців 2021 року.

Як повідомляє Державне агентство розвитку туризму у Facebook, перелік найцікавіших місць у Карпатах корпорація склала за запитом відомства.

Так, користувачі мережі найчастіше шукали інформацію про такі туристичні об’єкти у Карпатах:

На першому місці - Буковель. Тут можна піднятися на гору, покататися на лижах і насолодитися природою Карпат. Рекомендуємо відвідати Женецький водоспад та Введенську церкву;

Драгобрат посів друге місце. Курорт славиться дивовижною природою та купанням в чані. Добре підійде професіоналам та любителям фрірайду (коли спуск відбувається поза трасою). На Драгобраті є 4 основні траси, з яких найдовша - 1300 метрів;

На третьому місці - гуцульське містечко Яремче, яке називають перлиною Карпат. Чудова природа, гарний сервіс та все для комфортного й незабутнього відпочинку - саме це туристи називають візитівкою Яремче;

Четверте місце за популярністю у пошуковій системі - Солотвино - мертве море українського Закарпаття. Тут на вас чекають цілющі джерела, затишні курорти та повний спектр приємних емоцій, а також багато смачної їжі й приємна можливість покращити здоров'я.

Раніше УНІАН повідомляв про топ-10 туристичних зон по всій Україні, серед яких кожен точно можна знайти ідею для веселого та незабутнього відпочинку.

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Автор: Поліна Кузенко