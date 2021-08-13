На табличці, прикріпленій до каплиці, написано, що її встановили "через з'явлення диявола", а сталося це "з'явлення" начебто 2017 року

В українських Карпатах на території Верховинського національного природного парку біля кордону з Румунією хтось встановив капличку з дуже дивним написом. Її помітили туристи і поділилися фото у соцмережах.

Фото у дописі в Facebook та коментарях до нього опублікував Богдан Салій.

На табличці, прикріпленій до каплиці, написано, що її встановили "через з'явлення диявола", а сталося це "з'явлення" начебто 2017 року, пише 24 канал.

"Капличка Господня встановлена через з'явлення 19.07.2017 о 13:28 диявола між полониною Балтагура і горою Коман.", - йдеться у написі на вмурованій у стіну табличці біля каплиці.

Як пише місцеве видання "Курс", в управлінні лісового господарства Івано-Франківської області повідомили, що такий об’єкт на території Верховинського НПП дійсно є. Утім, хто й коли його встановив – невідомо.

Отець Іван Рибарук із храму Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ села Криворівня розповів ZAXID.NET, що самої каплиці не бачив, але бачив її фотографії, а також фото хмари, яка скидається на диявола.

Рішення ж місцевих мешканців встановити каплицю на тому місці – підтримує: мовляв, вона може бути захистом від злого духа.

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Автор: Вікторія Гордієнко