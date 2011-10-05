До 30 жовтня можна подавати заявки на Національний конкурс «Благодійник року»

Основна мета конкурсу – популяризувати та пропагувати благодійництво шляхом публічного визнання та відзначення найефективніших доброчинних ініціатив. Його організатори – ВБФ «Дитячий світ», МБФ «Україна 3000», Центр філантропії, «Асоіцація благодійників України», «Громадський простір» та Інститут професійного фандрайзингу.

Цьогоріч переможців відзначатимуть у 14 номінаціях: серед представників великого, середнього та малого бізнесу, фізичних осіб, благодійних фондів, ініціативних груп тощо.

Відкритість та прозорість проведення конкурсу забезпечує Наглядова рада, до якої увійшли народна артистка Марія Бурмака (голова), поет, мисьемнник, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович, письменниця Оксана Забужко, народний артист Богдан Бенюк, олімпійська чемпіонка зі спортивної гіманстики Стелла Захарова, підприємець і громадська діячка Маргарита Січкар та лідер-вокаліст гурту «Мандри» Сергій Фоменко.

Урочиста церемонія нагородження переможців конкурсу відбудеться у День благодійника, який відзначається в Україні у другу неділю грудня.