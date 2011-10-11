Самоврядці Вінниччини агітують за здоровий спосіб

У спартакіаді, присвяченій 20-й річниці Незалежності України, змагалися 184 депутати Вінницької обласної, районних, міських рад. Змагання відбувалося із чотирьох видів спорту: волейболу, футболу, настільного тенісу та шашок.

27 вересня – 1 жовтня відбувся фінал спартакіади, у якому визначилися остаточні переможці. За підсумками ігор лідерами спартакіади стали чотири районних ради. Перше місце посіла Липовецька районна рада, 2-ге – Вінницька райрада і 3-тє місце розділили Жмеринська і Шаргородська районні ради.

Чоловічі команди брали участь у всіх чотирьох видах спорту, жінки суперничали тільки у настільному тенісі і шашках.