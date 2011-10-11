З початку року на туберкульоз захворіло 70 вінничан

- Від обов’язкової у пологових будинках вакцинації БЦЖ відмовляються батьки 8-9% новонароджених, – констатує головний санітарний лікар Вінниці Олександр Сорочан. - Ще більше батьків ігнорує проведення їхнім дітям реакції Манту. Так, станом на 1 січня ц.р. у Вінниці зареєстровано 11 тисяч відмов від реакції Манту. Відтак 22 % тих, хто підлягає діагностиці, її не пройшов.

Однією з причин відмови є небажання вести дитину у тубдиспансер, коли результати діагностики Манту є сумнівними і позитивними. Люди бояться заразитись. З огляду на це, міський голова Вінниці Володимир Гройсман доручив департаментам охорони здоров`я й освіти розробити схему, за якою обстеження дітей проводити або у поліклініках за місцем проживання, або у школах.

Медики занепокоєні ситуацією ще й тому, що через відсутність БЦЖ вакцини народжені у березні-квітні та липні-серпні поточного року, виписані з пологових будинків без вакцинації проти туберкульозу. Не проводиться також ревакцинація дітей віком 7 і 14 років. При річній потребі 14,5 тис. доз вакцини БЦЖ за вісім місяців її отримано лише 4100.