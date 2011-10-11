Дільничним лікарням Бершадщини передали 5 "швидких"

10 жовтня на центральній площі міста Бершадь колективу Центру первинної медико-санітарної допомоги Бершадського району передали 5 автомобілів швидкої допомоги. Їх отримали Тернівська, Маньківська, Шляхівська, Устянська та Баланівська дільничі лікарні. Ключі від автомобілів медикам урочисто вручили голова Бершадської райдержадміністрації Олександр Снігур, голова районної ради Михайло Бурлака та міський голова Михайло Кольченко.

За словами голови райради Михайла Бурлаки, транспортні засоби придбано завдяки співфінансуванню обласного та районного бюджетів.

Сьогодні у районі в наявності є 17 автомобілів «швидкої допомоги» при потребі 21.