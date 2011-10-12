У Вінниці пройдуть дні моди

Цього року Вінницькі дні моди пройдуть в форматі світського рауту. Як і раніше, фестиваль проходитиме під патронатом Вінницького міського голови.

5 - 6 листопада зберуться модники та модниці обласного центру у вінницькому торгівельному центрі «Шок», де відбудеться модний показ сезону «осінь-зима 2011-2012». Вони зможуть поспілкуватися із однодумцями та дизайнерами у дружній обстановці за келихом шампанського чи за чашкою кави. Крім того, любителі вишуканого стилю зможуть придбати те чи інше вбрання безпосередньо від дизайнерів.

Крім робіт місцевих «метрів» моди, - Олександра Очеретного, «Ольгара» та «Ярославни», - будуть представлені роботи учнів вінницьких професійно-технічних навчальних закладів, які здобувають освіту дизайнера.

Щоб потрапити на фестиваль, дизайнери повинні будуть зробити фінансовий внесок у 2 тисячі гривень. «Кошти одразу перераховуватимуться на рахунок дитячого реанімаційного відділення Центру матері та дитини, - повідомив директор департаменту адміністративних послуг Сергій Кудлаєнко. – Таким чином, кошти, які надійдуть від дизайнерів міста, зможуть допомогти вінницьким дітям».

Квитки на модне дійство коштуватимуть близько 20 гривень. Придбати їх можна буде в касах театру ім. Садовського, Будинку Офіцерів та в універмазі.