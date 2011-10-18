В області буде новий постачальник газу

З наступного місяця теплопостачальні організації області газом забезпечуватиме ПАТ «Віницягаз».

Про це журналістів повідомив заступник голови Вінницької ОДА Роман Аксельрод.

- Я маю відомості, що з 1 листопада всім теплопостачальним організаціям буде запропоновано купляти газ не в НАК «Нафтогаз», а в облгазів, - сказав Роман Борисович. – Мене з цього приводу поінформував в. о. голови правління ПАТ «Вінницягаз». Якщо ця інформація підтвердиться, ми, звісно, будемо укладати договори з «Вінницягазом».

Скоріше за усе, ціна газу від зміни постачальника для споживачів не зміниться, - прогнозує посадовець, а от домовлятись про постачання газу при наявності заборгованості буде важче, ніж з державним «Нафтогазом».

- Всі повинні зрозуміти, що це – приватна структура. І традиція домовленостей з постачальником, коли населення не платить, а ми надаємо послуги, може обірватись, – сказав заступник губернатора. – Платимо – отримуємо газ і гріємось від батарей, не платимо – біля конфорок.