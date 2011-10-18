В області буде новий постачальник газу

09:03, 18 жовтня 2011
Вінниця
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Чи пробачатимуть борги споживачам?

З наступного місяця теплопостачальні організації області газом забезпечуватиме ПАТ «Віницягаз».
Про це журналістів повідомив заступник голови Вінницької ОДА Роман Аксельрод.
- Я маю відомості, що з 1 листопада всім теплопостачальним організаціям буде запропоновано купляти газ не в НАК «Нафтогаз», а в облгазів, - сказав Роман Борисович. –  Мене з цього приводу поінформував в. о. голови правління ПАТ «Вінницягаз». Якщо ця інформація підтвердиться, ми, звісно,  будемо укладати договори з «Вінницягазом».
Скоріше за усе, ціна газу від зміни постачальника для споживачів не зміниться, - прогнозує посадовець, а  от домовлятись про постачання газу при наявності заборгованості буде важче, ніж з державним «Нафтогазом».
- Всі повинні зрозуміти, що це – приватна структура. І традиція домовленостей з постачальником, коли населення не платить, а ми надаємо послуги, може обірватись, – сказав заступник губернатора. – Платимо – отримуємо газ і гріємось від батарей, не платимо – біля конфорок.

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