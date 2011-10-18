На Вінниччині триває акція «Україна проти Януковича!»

Голова Вінницької обласної організації політичної партії «Фронт змін» Сергій Кудлаєнко закликав громадян приєднатися до акції «Україна проти Януковича».

17 жовтня, виступаючи на прес-конференції перед журналістам та представникам п’ятнадцяти громадських організацій, Сергій Кудлаєнко повідомив, що партія “Фронт Змін” закликає всіх, хто виступає проти політики чинного президента та його команди, поставити підпис під зверненням до Януковича. Першим свій підпис на такій листівці поставив лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк.

У Вінниці та районних центрах вже встановлені спеціальні намети, де кожен може висловити своє “проти” чинній українській владі. Лише у обласному центрі за три дні проведення акції вже зібрано 1600 підписів, - повідомляє прес-служба політичної партії.

„Це має бути перше дійсно народне волевиявлення. Це буде не просто політична боротьба двох-трьох політиків за владу. Це - боротьба мільйонів українців за своє майбутнє, за те, якою Україна буде завтра”, – наголосив Сергій Кудлаєнко. – Ми хочемо домогтися, щоб Президент виконував обіцянки і зміг відповісти за все те, що відбувається в країні”.

У наметах “Фронту Змін” та безпосередньо в офісах партійної організації кожен зможе підписатися під зверненням до президента, яке закінчується словами “Я голосую ПРОТИ Вас!”

Як заявляв раніше всеукраїнський лідер партії Арсеній Яценюк, в листівці виписане завдання опозиції. «Ми повернемо людям роботу. Ми відновимо ліквідовані школи й лікарні. Ми змінимо пенсійний закон. Люди не будуть боятися своєї влади. Влада буде боятися людей. І з такими завданнями опозиція виходить до людей.Тільки там наша підтримка і енергія», - зазначав він.