Боротись з «конвертованою» зарплатою будуть роз’ясненнями

З початку року ДПІ м. Вінниці назбирала до бюджету міста 373,5 млн. грн., що на 51,4 млн. грн. перевищує надходження відповідного періоду минулого року. До загального фонду міського бюджету за січень-вересень 2011 року забезпечено надходжень в сумі 347,5 млн. грн., що на 54,7 млн. грн. більше факту минулого року.

Про це повідомив начальник ДПІ у м. Вінниці Сергій Здітовецький.

Основним джерелом приросту податкових надходжень стала робота податківців із легалізації зарплатні вінничан, позаяк саме податок з доходів фізичних осіб складає левову частку міського бюджету.

Станом на 1 жовтня надходження від цього податку склали 283,6 млн. грн., що на 43,7 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року.

Міський голова Володимир Гройсман зазначив, що з метою ліквідації зарплати «у конвертах» міська влада готова проводити спільні засідання із Радою підприємців з метою роз'яснювальної роботи у цьому напрямку.

«Легалізація заробітної плати - питання надзвичайно важливе. Сьогодні працівник підприємства реально отримує 2 тисячі гривень, а відрахування проводять з тисячі гривень, - говорить Володимир Гройсман. - Отже, власник підприємства заощаджує кошти на тому, аби недоплатити в бюджет і заробляє для себе на цьому певні додаткові ресурси, а працівник втрачає свої соціальні гарантії, в той час, коли він повинен заробляти сьогодні на майбутню пенсію»