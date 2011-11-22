Газовики Вінниччини мають творчі таланти всеукраїнського рівня

На початку листопада у м. Яремче пройшов 14 Всеукраїнський фестиваль-конкурс самодіяльної творчості працівників газових господарств України «Блакитний вогник – 2011» імені Івана Ярового, - повідомляє відділ з питань внутрішньої політики Бершадської РДА.

Понад двісті самодіяльних митців з 13 областей України влаштували справжнє свято народної творчості. На сцені концертного залу впродовж двох днів лунала музика запальних танців, чудові пісні, яскраве художнє слово, гумор, а головне, - все це дійство було зігріте радістю зустрічі колег, щирими оплесками глядачів, турботою організаторів фестивалю.

Газовиків Вінниччини на конкурсі вже не вперше представляв родинний вокальний дует у складі начальника Бершадського УГГ Юрія Баранова та викладача Бершадської дитячої музичної школи Лариси Баранової. Наші співаки жартували: «Нас мало, но мы в тельняшках!», бо рішення виступати в двох номінаціях виявилось вірним і принесло творчій команді ПАТ «Вінницягаз» першу премію в номінації соло і таку ж першу премію отримав дует.