В АПК Вінничини за 9 місяців інвестовано 1.3 млрд. гривень

У сільське господарство Вінниччини вітчизняні та іноземні інвестори за дев'ять місяців 2011 року інвестували 1.3 мільярди гривень. Це у 3.9 рази більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це УНІАНу повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола Неїлик.

За даними посадовця, наразі у стадії реалізації та підготовки до реалізації перебуває 135 інвестиційних проектів. Їх втілення у життя означатиме надходження в основний капітал сільськогосподарських підприємств області понад 14.4 мільярди гривень.

Переважна більшість коштів буде інвестовано у розвиток рослинництва, реконструкцію існуючих та будівництво нових тваринницьких комплексів, спорудження комбікормових заводів, елеваторів та овочесховищ.