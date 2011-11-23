У Вінниці відкриють перший в Україні музей електротранспорту

Рідкісну і досить незвичну знахідку виявили на Вінниччині. Ентузіасти клубу любителів електротранспорту в лісі знайшли раритетний трамвайний вагон. Його зробили бельгійці ще у 1911 році. Тоді кілька «Нівельсів» - так назвали трамваї - почали курсувати вулицями Одеси. У тридцятих роках минулого століття там переробили колію - з вузької на широку. А трамваї подарували Вінниці. Із п’яти вагонів залишився тільки один. За сто років збереглися вхідні двері, дерев’яна стеля з дугами та повзунок для шнура.

Фахівці розповідають: двері у вагоні відчиняв водій вручну, приблизно за таким принципом, як відкриваються нині штори-жалюзі. А для сидіння були встановлені лавки вздовж вагону.

- Для нас треба тільки одне – фотографії, який вигляд мав салон, - говорить начальник Вінницького трамвайно-тролейбусного управління Володимир Бугайчук. – Можливо, є якісь деталі корпусу, аби ми відновили його до того стану, як він працював раніше.

Раритетний вагон відновлять протягом двох років до 100-річчя Вінницького трамваю. У працівників управління вже є чималий досвід реставрації. Вони дали нове життя чотирьом ексклюзивним вагонам. Усі трамваї включно з бельгійським «Нівельсом» стануть експонатами першого в Україні музею електротранспорту. Його у Вінниці планують відкрити вже наступного року.