Художники звернулися до вінницької влади

Представники Вінницької обласної спілки художників України звернулися із відкритим листом до губернатора Миколи Джиги, голови обласної ради Сергія Татусяка та мера Володимира Гройсмана. Вони протестують прости непрозорості у проведені закритого конкурсу щодо створення пам’ятника Тарасу Шевченку у Вінниці. За словами скульптора Анатолія Бурдейного, закритий конкурс проектів на створення пам’ятника у місті Вінниці втретє було оголошено на початку жовтня. Конкурс мав тривати два місяця. Тиждень тому, за словами скульптора, умови конкурсу змінилися. У першому варіанті мова йшла про розташування пам’ятника на площі Театральній. А коли учасники конкурсу виконали більше ніж 50% роботи, місце розташування змінилося. Тепер конкурсантам пропонують окрім площі Театральній ще й проспект Космонавтів (перехрестя з Келецькою), вулицю Островського (місце біля колишньої Староміської ради), на площі Музейній, біля ККЗ «Райдуга» та інші.

Заслужений художник України Володимир Оврах, коментуючи ситуацію навколо конкурсу, зазначив, що до цього часу не відомо, хто входить у склад журі, хто бере участь у цьому всеукраїнському змаганні пам’ятників.

Нагадаємо, що розмова про встановлення пам’ятника Тарасу Шевченку у Вінниці обговорюється вже 20 років. За цей час було проведено три творчих конкурси. У проектах міської та обласної влади попередньо обговорювалося місце розташування пам’ятника – площа Театральна. В обласному бюджеті 2011 року, за словами депутата облради Сергія Свитка, закладено 150 тисяч гривень на проведення конкурсу у цьому році із подальшим встановленням пам’ятника у 2012(приблизна вартість 2 мільйони гривень).

Художники і представники громадськості у звернені до влади вимагають прозорих форм проведення конкурсу та громадського обговорення щодо місця встановлення пам’ятника Шевченкові у Вінниці.