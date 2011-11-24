Будівництво автошляхів з кримінальним відтінком

Заступник міського голови одного з райцентрів Вінницької області підозрюється у незаконному перерахуванні акціонерному товариству з міського бюджету 47,5 тис. грн.

Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Працівники Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України у Вінницькій області спільно з працівниками прокуратури викрили заступника міського голови одного з райцентрів Вінницької області, який підозрюється у тому, що протягом 2008-2009 років, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, підписав та надав у бухгалтерію акти прийому виконаних робіт одного з закритих акціонерних товариств, яке займається ремонтом автошляхів. Керівництво даного товариства завищило вартість підрядних робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією та ремонтом автомобільних доріг загального користування, а також включило до актів виконаних робіт податок на додану вартість, хоча насправді ЗАТ не є платником ПДВ.

У зв’язку з чим із місцевого бюджету міської ради даного району було незаконно перераховано кошти у сумі понад 47 500 гривень.

За фактом зловживання владою або службовим становищем та службового підроблення відповідно до ст. 364 та ст. 366 КК України порушено кримінальну справу.Стосовно заступника міського голови району порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість), яка карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.