Ободівський цукрозавод поживився водицею незаконно

При проведенні позапланової перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства філії «Ободівський цукровий завод» ТОВ «Агропродінвест-2005» спеціалістами Державної екологічної інспекції у Вінницькій області виявлено, що підприємством у процесі діяльності в період з 1 жовтня 2011 року по 8 листопада 2011 року здійснювалося самовільне водокористування (забір прісних підземних та поверхневих вод).

Про це повідомила прес-служба установи.

Такі дії є порушенням ст. 44, 49 Водного кодексу України. Інспекторами підраховано, що сума збитків, завданих державі, становить 1 млн. 456 тис. грн.

Для добровільного відшкодування суми збитку, завданої довкіллю, Інспекцією ТОВ «Агропродінвест-2005» виставлено претензію.

Матеріали по даній справі направлені до Прокуратури Тростянецького району для вирішення питання про порушення кримінальної справи.