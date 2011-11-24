Стан озимини на полях Вінниччини викликає занепокоєння

Прохолодна погода у листопаді уповільнює процеси проростання озимих на полях Вінниччини Це призводить до відставання у фазовому розвитку рослин на 2-3 тижні від середніх багаторічних показників.

Як повідомив УНІАНу начальник Головного управління агропромислового розвитку Вінницької ОДА Микола Неїлик, якщо протягом листопада збережеться відносно тепла погода, на більшості площ сходи будуть одержані. Наразі ж не зійшли посіви на площі 100 тис. га.

Якщо вегетація припиниться до кінця листопада, значна частина посівів увійде до зими у незадовільному стані і може підлягати весняному пересіванню.

Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує у 2012 році пересівання озимих зернових культур на площі 2,3 млн. га - близько 20%.

Наразі посів озимих зернових проведено на 415 тис. га із 443 тис. га запланованих. З них озиму пшеницю посіяно на 355 тис. га із планових 375 тис. га.

Розширено площі під озимим житом, в зерні якого Вінниччина останнім часом відчуває потребу. Його посіяно га 8.2 тис. га, що на три тис. га більше, ніж у минулому році.