Справа про хабарництво начальника сектору митного оформлення - в суді

Прокуратурою Вінницької області направлено до суду кримінальну справу з обвинувальним висновком стосовно начальника сектору митного оформлення одного із постів Вінницької митниці, який вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КК України (в редакції після вступу в законну силу Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 ? 3206-VI).

Слідством встановлено, що, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи з єдиним умислом та з корисливих мотивів, посадовець вимагав й одержав від представників приватних підприємств кошти в загальній сумі 11800 грн., як хабар, за безперешкодне, невідкладне митне оформлення вантажів на експорт.