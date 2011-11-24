Селянам не вистачає грошей на розрахунки за газ

У січні – жовтні 2011 року 37,3 тис. сімей (93,6% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,4 тис. сімей, у сільській місцевості – 33,9 тис. сімей.

За січень-жовтень 2011 року загальна сума субсидій готівкою, призначених сім'ям на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 22699,5 тис. грн. з неї у міських поселеннях – 2368,1 тис. грн., у сільській місцевості – 20331,4 тис. грн.

Середній розмір субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у жовтні 2011 року на одну сім'ю становив 618,1 грн. Найбільший розмір був у м. Ладижині, м. Жмеринці та Чернівецькому районі (970,0 – 730,0 грн.), найменший – у Тростянецькому та Хмільни-цькому, Калинівському районах (419,0 – 477,0 грн. відповідно).

За кількісним складом сім'ї, яким призначено субсидії такого виду, у жовтні 2011 року розподілялися наступним чином: з однієї особи – 95,8%, решта – двох-п’яти та більше осіб.

У січні-жовтні 2011 року загальна сума субсидій готівкою, отриманих сім'ями на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива становила 15100,0 тис., за відповідний період 2010 року – 13263,2 тис. грн.