Вбив людину на дорозі і втік з місця пригоди

22 листопада на автодорозі між селом Іллінецьке та містом Іллінці водій вантажівки скоїв наїзд на велосипедиста та зник з місця пригоди, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Коли на місце пригоди прибули працівники міліції та бригада лікарів «швидкої допомоги», потерпілий ще був живий, але його ушкодження виявилися несумісними з життям. У лікарні, під час надання медичної допомоги, 79-річний чоловік помер, не приходячи до свідомості.

Працівники міліції негайно почали розшукувати водія та автомобіль, який може бути причетним до скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Через кілька години начальник ВДАІ Іллінецького району Володимир Вознюк затримав особу, підозрювану у скоєнні ДТП.

Зі слів 21-річного підозрюваного, він вантажівкою намагався об’їхати дідуся, який їхав попереду на велосипеді. Під час обгону, не вибрав безпечної дистанції та допустив зіткнення з велосипедистом. Затриманий виправдовувався, що після наїзду на літнього чоловіка він зупинився та допоміг йому підвестися, після чого поїхав з місця пригоди.

Що ж сталося насправді, з’ясовує слідство.

Як повідомив в.о. начальника Іллінецького райвідділу міліції Володимир Гомон, за фактом скоєння вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Проводиться розслідування.