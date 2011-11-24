У Вінниці запрацює «Жива бібліотека»

Вінницький обласний центр зайнятості запровадив проект для людей з обмеженими фізичними можливостями. З початку 2011 року на обліку в обласному центрі зайнятості стоїть більше 1000 людей з особливими потребами. Для них у живому спілкуванні будуть ділитися власним досвідом успіху ті, хто, незважаючи на обмежені фізичні можливості, досяг професійних та соціальних висот.

- Живе спілкування не можливо нічим замінити, - говорить директор Вінницького обласного ЦЗ Вячеслав Гаврилюк. – Коли людина ділиться власним досвідом, розповідає, як вона долала соціальні стереотипи, торувала свій професійний шлях, це є найкращою можливістю, перш за все, вселити віру у цих людей.

Протягом 2011 року більш ніж 500 осіб з обмеженими фізичними можливостями отримали матеріальну допомогу від ЦЗ, 15 – одноразову грошову допомогу на відкриття власної справи.

Формат «Живої бібліотеки» передбачає 5 тренінгів, учасниками яких стануть більш ніж 100 безробітних.