На засіданні комісій переймалися звітом голови та надрами
Обласна рада готується до сесії
Спільне засідання комісій Вінницької обласної ради відбулося 23 листопада. Розглядали діяльність ради за першій рік каденції, готувалися до звіту голови та обговорювали програму економічного і соціального розвитку на 2012 рік.
- Я серйозно готуюся до звіту в обласній раді і перед Вами, і перед виборцями, - зазначає голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк. – Адже я об’єдную інтерес нашого депутатського корпусу, маю ефективну обласну раду, яка, в першу чергу, опікується питаннями територіальних громад. Влада працює динамічно, і тактика зрозуміла, без подвійних стандартів.
Загалом звіт голови складається із 13-ти ключових позицій, які стосуються зокрема роботи постійних комісій, пленарних засідань, обласних конкурсів, робочих поїздок депутатів в райони, навчально-методичного забезпечення депутатів місцевих рад тощо.
Особливої уваги приділив голова досвіду створення Громадської ради при обласній раді. «За нашим прикладом подібні структури працюють по всіх областях», - зазначив Сергій Татусяк. Не менш важливим є питання розвитку територіальних громад, і наступного року в обласному бюджеті на це виділятимуть ще більше коштів, адже досвід показує позитивну динаміку і зацікавленість громад в отриманні грантів.
Співробітництво з іншими радами проводиться в рамках Української асоціації районних та обласних рад, в якій голова Вінницької обласної ради очолює комісію з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.
В результаті обговорення питань порядку денного депутатами було прийнято пропозицію винести питання про розвиток сприятливих умов розвитку надрокористування у Вінницькій області.