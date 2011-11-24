Купляти дріт за 240 тис. грн. лісівникам заборонило КРУ

Можливі втрати бюджетних коштів на суму 240 тис. гривень вдалося попередити фахівцеві КРУ у Вінницькій області під час позапланової перевірки дотримання порядку проведення процедури закупівлі державним підприємством «Крижопільське лісове господарство».

Про це повідомляє Прес-служба КРУ у Вінницькій області.

Так, з метою здійснення оперативного контролю, працівник управління взяла участь у засіданні комітету з конкурсних торгів, на якому розкривалися пропозиції учасників процедури закупівлі, що проводилася для придбання підприємством 30 тонн дроту, очікуваною вартістю 240 тис. гривень.

У результаті перевірки виявлено, що пропозиції жодного із чотирьох учасників не відповідають вимогам документації конкурсних торгів. Відтак, з метою попередження можливих втрат державних коштів при проведенні закупівельної процедури, комітету із конкурсних торгів рекомендовано відхилити пропозиції усіх учасників та відмінити торги, що й було зроблено.