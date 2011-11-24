В Могилеві-Подільському знають, як прожити на 44 грн. 45 коп в місяць

Регіональні представники органів владних структур та податківці збиралися в Могилеві-Подільському, щоб разом розібратися з питаннями наповнення місцевих скарбниць, - повідомляє відділ масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у Вінницькій області. Оскільки головними для місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб та плата за землю, то саме вони стали пріоритетними на даному зібранні.

Розпочинаючи нараду, перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан поставив ряд запитань до присутніх керівників підприємств, зокрема щодо низького рівня заробітної плати найманих працівників. Яких лише виправдань не звучало в залі: повінь, відсутність замовлень, сезонність робіт. Проте, як підкреслила голова комісії з реорганізації ДПА уВінницькій області Ірина Зленко – цифри річ вперта. Тому, жодне виправдання керівника не може бути враховане як об’єктивне. Коли розмір заробітної плати працюючих становить, приміром, близько 600-700 грн., людина, а більшість із них є ще й утриманцями сімей в кількості 3-4 осіб, не в змозі гідно прожити на таку заробітну плату. Разом з тим, дана ситуація провокує значний недобір коштів до місцевого бюджету. Адже при такому розмірі зарплати від фізичної особи до бюджету надійде, в середньому, 90 – 105 грн. і це при тому, що видаткова частина на одного працівника становить близько 3 тис. грн.

Найнижчу зарплатню отримують у Вінницькому, Мурованокуриловецькому, Могилів-Подільському районах та містах – Жмеринка та Могилів-Подільський. В результаті зокрема бюджет Вінницького району недоотримав 160 тис.грн., міста Жмеринка – 74 тис.грн. У місті Могилеві-Подільському взагалі зафіксовано місячну зарплатню розміром 44 грн. 45 коп.

Також чимало питань виникло до суб’єктів господарювання, зокрема, в частині використання земельних ділянок. Так, лише платниками фіксованого сільськогосподарського податку майже 200,0 тис. га використовуються без належної реєстрації в органах Державного земельного кадастру. Як наслідок – неправомірне використання пільгового режиму сплати ПДВ та ряду інших податків.