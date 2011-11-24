Вінничанам розкажуть, як наші діти розраховуватимуться з МВФ

28 листопада «Спілка ветеранів комсомолу Вінничини» у приміщенні обласної бібліотеки ім. К.А.Тімірязєва проводить презентацію книги Сергія Медвідя «Батьки, діти, реформи і МИ!».

Організатори презентації запрошують прийти на 15.00 усіх, кого цікавить одвічне питання батьків і дітей. А також, що старше покоління залишає молоді, що ми створили за роки незалежності для майбутніх поколінь.

Дозволили все розпродати, приватизувати, а тепер швиденько стаємо в чергу за пенсіями. До кого? Саме на плечі наших дітей лягає пенсійне забезпечення і борги МВФ.