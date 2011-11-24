У Хмільнику створено міський комітет опору диктатурі

До складу комітету увійшли ВО «Свобода»,ВО «Батьківщина», Партія промисловців і підприємців і Фронт змін.

Як повідомив “Громадський форум Хмільниччини”, 8 жовтня 2011 року голова Хмільницької міської організації Всеукраїнського об’єднання “Свобода” Роман Марійчак звернувся з відкритим листом до голів місцевих організацій ВО “Батьківщина” М.Зелінського та “Фронту змін” О. Бойка з вимогою ініціювати скликання позачергової сесії Хмільницької міської ради і розглянути проблему сповзання України до диктаторських методів управління.

На думку Романа Марійчака, опозиційні сили у Хмільницькій міській раді мають більшість – це 24 із 40 депутатів, вони реально можуть ініціювати розгляд даного питання. Однак, до цього часу, хмільницькі бютівці та “фронтовики” ніяким чином не проявили себе у засудженні політичних репресій в державі і режиму диктатури на чолі з В. Януковичем, зайнявши позицію політичної бездіяльності, - йдеться у повідомленні.