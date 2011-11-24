Міська влада підтримує не лише вихованців міських ДЮСШ

23-го листопада у спорткомітеті Вінницької міської ради відбулось нагородження десяти юних акробатів та трьох тренерів на чолі з директором обласної ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту, головним тренером національної збірної України зі спортивної акробатики Леонідом Голяком. Медалі, дипломи і книги на спортивну тематику вручав голова спорткомітету Сергій Краєвський.

Нагадаємо, за останній місяць акробати міста над Бугом тричі здобули низку медалей на престижних змаганнях: чемпіонаті Європи, двох міжнародних турнірах у Польщі та юнацькому чемпіонаті України.

Сергій Краєвський підкреслив, що спорткомітет та міська влада у цілому підтримують не лише вихованців семи міських ДЮСШ (акробатику вони не культивують), але й найкращих представників інших спортшкіл та спорторганізацій, розташованих у Вінниці.