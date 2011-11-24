Вінницькі бютівці у неділю привітають Тимошенко у СІЗО

Вінницький обласний БЮТ у неділю, 27 листопада, в день народження Юлії Тимошенко, запрошує усіх, хто хоче підтримати лідера опозиції, поїхати до Києва під стіни Лук‘янівського СІЗО і принести їй квітку.

На Дегтярівській, 13 відбудеться мітинг підтримки лідера “Батьківщини” (з 14.00 до 17.00).

Голова Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська говорить: «Уявіть свій День народження за гратами, прикутими хворобою до ліжка. Без рідних, без друзів, без святкового столу. Уявіть себе ув‘язненими НІ ЗА ЩО, просто з лютої ненависті і тваринного страху влади… Уявіть усе це… І навідайтесь до Юлії Тимошенко, якій в день її народження так не вистачатиме тепла, любові і підтримки!»