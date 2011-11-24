Податкова подовжить мораторій на перевірки малого бізнесу

Державна податкова служба подовжить мораторій на перевірки малого та середнього бізнесу. Про це під час Всеукраїнської конференції Асоціації платників податків заявив Голова ДПС Олександр Клименко.

«Як свідчить вивчення громадської думки, бізнес побоюється, що ми миттєво відреагуємо на прийняття закону про спрощену систему оподаткування відновленням перевірок. Я хочу нагадати, що Президент доручив нам, навпаки, створювати сприятливі умови. Ми і самі розуміємо, що необхідний адаптаційний період. Що потрібний час на вивчення нового закону та вибір оптимальної моделі оподаткування. Я беру на себе відповідальність дати вам цей час», - наголосив О. Клименко.

Разом з тим керівник податкового відомства закликав представників підприємницької спільноти до сумлінного виконання податкових зобов’язань та добровільної відмови від схем мінімізації.

«Відповідальність має бути взаємною. Якщо ми хочемо створити цивілізовану модель стосунків, виробити етикет нашого діалогу на майбутнє, то всі сторони мають докладати зусиль. Не давайте приводів підозрювати вас у порушеннях та перевіряти», - відзначив Олександр Клименко.

