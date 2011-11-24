При пожежі на Вінничині загинула дворічна дитина

У с. Воскодавинці Козятинського району Вінницької області в одному з приватних будинків через коротке замикання в електромережі сталася пожежа, що спричинило за собою загибель 2-річного хлопчика.

Про це повідомили в прес-службі Управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області.

За повідомленням, дитина отруїлася чадним газом. Крім нього в будинку знаходився ще один малюк - його 4-річний брат, якого вдалося врятувати. Діти лишилися без нагляду в момент, коли їхня мама пішла проводжати на автобусну зупинку свою старшу 7-річну доньку, яка поспішала на заняття в школу в сусідньому селі.

Довідка. З початку 2011 року на території Вінницької області зареєстровано 1607 пожеж, на яких загинуло - 78 осіб, з них - 5 дітей, травмовано - 48 осіб.