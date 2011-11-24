Податківці «зловили» спирт, що переправлявся через Дністер

Співробітниками Могилів-Подільського відділу податкової міліції спільно з митною і прикордонною службами на кордоні з Молдовою у рамках планових заходів щодо протидії контрабанді був затриманий автофургон «Мерседес», завантажений каністрами зі спиртом, - повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська.

За попередньою інформацією, на територію України спирт переправлявся контрабандним шляхом через річку Дністер, поза митним контролем без сплати обов’язкових податків та зборів.

Нелегальний товар загальним об’ємом більше чотирьох тисяч літрів перевозився у 163 каністрах місткістю 25-50 літрів. В ході подальшої перевірки з’ясувалося, що за номером фургона «Мерседес» зареєстрований автомобіль «Москвич». Втім, даний номер, вочевидь, призначався для безперешкодного переміщення територією України, оскільки прямо під ним виявився «рідний» - молдовський – номер. Автомобіль та нелегальний спирт на загальну суму майже 320 тисяч гривень вилучені. Податківці наразі встановлюють ланцюг постачання контрабандного товару в Україну та його учасників.