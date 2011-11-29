Мовчан повіз фермерів у Бєларусь вчитися молочного менеджменту

Більше 80 представників Вінниччини, серед яких керівники сільськогосподарських підприємств, фермери, представники влади з 28 листопада по 2 грудня перебуватимуть в Білорусії та вивчатимуть досвід організації та роботи молокотоварних підприємств.

Метою поїздки є ознайомлення з виробництвом молока і якістю його переробки.

Про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан. В поїздці також беруть участь керівники районів та представники найкращих фермерських господарств області.

- Те, що я побачив, мене дуже вразило. Білоруси за 5 останніх років побудували 120 нових молочних ферм, в цьому році здають ще 27,а в найближчих три роки планують побудувати ще 40 , - розповів Іван Мовчан. Він також зазначив, що Гродненська область, по населенню і по площі складає лише 2/3 Вінницької.

За словами посадовця, відповідний досвід організації молокотоварного виробництва планується показати керівникам районів та фермерських господарств Вінниччини, адже це питання відпрацьовується вже протягом року. «Я хочу показати реальну діючу модель, щоб подібне реалізувати і у Вінницькій області», - пояснив заступник голови ОДА.