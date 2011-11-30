20-річного злодія потягло на корову
09:40, 30 листопада 2011Вінниця
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Викрав годувальницю
У Жмеринському районі сталась прикра пригода. У літньої сімдесятирічної жінки, яка мешкає в с. Носківці вкрали корову.
Міліціянтам Жмеринського райвідділу потерпіла повідомила, що годувальницю зловмисники викрали уночі прямо із хлівця, розташованого на її подвір’ї.
Як повідомили в УМВС України у Вінницькій області, злочин було розкрито по «гарячих слідах».
Працівники міліції встановили особу підозрюваного і незабаром виявили викрадену тварину.Зловмисником виявився непрацюючий 22 – річний молодик, який мешкає в одному селі з потерпілою.
За фактом крадіжки порушили кримінальну справу.
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