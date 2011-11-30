20-річного злодія потягло на корову

09:40, 30 листопада 2011
Вінниця
0 0

Викрав годувальницю

У Жмеринському районі сталась прикра пригода. У літньої сімдесятирічної жінки, яка мешкає в с. Носківці вкрали корову.
Міліціянтам  Жмеринського райвідділу потерпіла повідомила, що годувальницю зловмисники викрали уночі прямо із хлівця, розташованого на її подвір’ї.

Як повідомили в УМВС України у Вінницькій області, злочин було розкрито по «гарячих слідах».

Працівники міліції встановили особу підозрюваного і незабаром виявили викрадену тварину.Зловмисником виявився непрацюючий 22 – річний молодик, який мешкає в одному селі з потерпілою.
За фактом крадіжки порушили кримінальну справу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter