20-річного злодія потягло на корову

У Жмеринському районі сталась прикра пригода. У літньої сімдесятирічної жінки, яка мешкає в с. Носківці вкрали корову.

Міліціянтам Жмеринського райвідділу потерпіла повідомила, що годувальницю зловмисники викрали уночі прямо із хлівця, розташованого на її подвір’ї.

Як повідомили в УМВС України у Вінницькій області, злочин було розкрито по «гарячих слідах».

Працівники міліції встановили особу підозрюваного і незабаром виявили викрадену тварину.Зловмисником виявився непрацюючий 22 – річний молодик, який мешкає в одному селі з потерпілою.

За фактом крадіжки порушили кримінальну справу.