Землі водного фонду віддали в оренду без торгів

У Немирівському районі землі водного фонду надаються в оренду без проведення торгів й не здійснюється належний контроль за їх використанням.

Про це повідомила Прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокурор Немирівського району опротестував рішення Воловодівської сільської ради, яким одному із закритих акціонерних товариств надано в оренду землі водного фонду загальною площею 13 га без проведення торгів.

За ініціативи прокурора цього району до дисциплінарної відповідальності притягнуто землевпорядника однієї із сільських рад, яка не здійснює належний контроль за використанням земель водного фонду на території села та внесено подання начальнику відділуДержкомзему в районі, яким у поточному році жодного разу не повідомлено прокуратуру про виявлені відділом незаконні рішення органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері земельних відносин.