Вихідні в державі у 2012 році вже визначено

Кабінет міністрів України схвалив рішення про перенесення робочих днів у звязку зі святами в 2012 році.

Урад визнав недоречним влаштовувати новорічвно-різдвяні канікули, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Неробочими днями будуть: 31 грудня 2011 року, 1 та 2 січня 2012 року.

Вихідні на Різдво: 7,8 та 9 січня.

В той же час в зв’язку зі святкуванням 8 Березня, 1 Травня та Дня Конституції, робочі дні перенесено:

З п’ятниці 9 березня – на суботу 3 березня;

з понеділка 30 квітня – на суботу 28 квітня;

з п’ятниці 29 червня – на суботу 7 липня.

Також у зв’язку з проведенням футбольних матчів фінальної частини Чемпіоната Європи будуть перенесені певні робочі дні у Києві, Львові, Донецьку та Харкові. Рішення відносно цього Уряд прийме дещо пізніше, - зазначає Департамент інформації.

