Взимку безхатченків та подорожніх обігріють «еменесники»

Згідно з прогнозами синоптиків, нинішня зима лютою бути не обіцяє. Проте певним категоріям населення пережити й невисокі «плюси» - проблема.

Аби врятувати від переохолодження людей без певного місця проживання, співробітники МНС традиційно в холодну пору року розгортають намети з пічками і лавками.

Очевидно, благенький одяг подолян та печерний сервіс автостанцій змусив Вінницьке облуправлінні МНС зглянуться і над людьми, які себе до неблагополучної категорії не відносять.

Як повідомив начальник установи Руслан Шевчук, намети з підігрівом будуть встановлені поряд з усіма автостанціями в райцентрах області. Там зможуть погрітися усі бажаючі, зокрема – подорожні.