Взимку безхатченків та подорожніх обігріють «еменесники»
10:56, 30 листопада 2011Вінниця
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Всіх бажаючих
Згідно з прогнозами синоптиків, нинішня зима лютою бути не обіцяє. Проте певним категоріям населення пережити й невисокі «плюси» - проблема.
Аби врятувати від переохолодження людей без певного місця проживання, співробітники МНС традиційно в холодну пору року розгортають намети з пічками і лавками.
Очевидно, благенький одяг подолян та печерний сервіс автостанцій змусив Вінницьке облуправлінні МНС зглянуться і над людьми, які себе до неблагополучної категорії не відносять.
Як повідомив начальник установи Руслан Шевчук, намети з підігрівом будуть встановлені поряд з усіма автостанціями в райцентрах області. Там зможуть погрітися усі бажаючі, зокрема – подорожні.
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