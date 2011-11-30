Податкова каже, що не чіпатиме малий бізнес

Ухвалені зміни до Податкового кодексу, що набудуть чинності 1 січня 2012 року, нададуть можливість й надалі успішно працювати підприємцям, що здійснюють діяльність на фіксованому податку. Використовувати «спрощенку» зможе переважна більшість самозайнятих осіб, що здійснюють продаж на ринках, надають побутові послуги населенню та мають доходи до 150 тис. грн. й при цьому не використовують найманих робітників.

Ставка податку для них не змінилася й становитиме від 1% до 10% мінімальної заробітної плати – тобто 10-100 грн. Такі платники можуть провадити діяльність без застосування РРО, звільняються від сплати податку за 1 місяць (відпустка) та за період хвороби.

Нагадаємо, що як повідомлялося раніше, ДПСУ подовжила чинний на сьогодні мораторій на фактичні перевірки малого бізнесу у зв’язку із необхідністю адаптації підприємців до нововведень в законодавстві щодо спрощеної системи оподаткування.