Населення Вінниччини винне за газ 127 мільйонів гривень. Розрахунки за комуналку У січні–жовтні 2011р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 641,0 млн.грн., що порівняно з відповідним періодом 2010р. більше на 15,5% (або на 86,0 млн.грн.).

Рівень сплати населенням житлово-комунальних послуг становив 99,9% від нарахованих у 2011р. сум та 76,6% від усієї суми нарахувань (з урахуванням заборгованості минулих років).

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Найбільший рівень сплати у жовтні 2011р. спостерігався в м. Ладижині, Козятинському, Могилів-Подільському, Літинському, Мурованому-риловецькому районах (124,7–100,2%), найменший – у Немирівському, Томашпільському, Бершадському районах та м. Козятині (46,0–50,9%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у жовтні 2011р. порівняно з відповідним періодом 2010р. Збільшились на 3,1% і з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт год) становили 359,74 грн.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у жовтні 2011р порівняно з вереснем на 12,8% і становила 200,6 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,1 місяця. Найбільшу частку складає заборгованість за газопостачання – 127,0 млн.грн. (63,3%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 40,0 млн.грн. (19,9%), утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 21,1 млн.грн. (10,5%).

Збільшення заборгованості відбулося у 22 районах та 5 містах області, найбільше – у Теплицькому, Шаргородському, Оратівському, Тростянецькому, Тульчинському, Липовецькому районах (на 243,1–139,9%) та м. Козятині.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.03 №976 “Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних платежів за житлово-комунальні послуги” у жовтні 2011 року з населенням було укладено 120 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сум, на яку було укладено договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, становила 174,2 тис.грн., а сума внесення платежів з урахуванням довгострокових договорів склала у жовтні 2011 року 117,2 тис.грн.