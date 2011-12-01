На Іллінеччині збудують новий багатопрофільний КХП

У 2012 році ТОВ «Люстдорф» планує розпочати будівництво багатопрофільного комбінату хлібопродуктів для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Про інвестиційні наміри повідомив співзасновник компанії Олег Васильєв. За його словами, вартість проекту - 350 млн. грн

Як повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига, під комбінат вже відведена земля, розроблена проектно-кошторисна документація, і це буде єдиний в області такий комбінат з великим спектром виробництва».

«Люстдорф» приступлять до реалізації першої черги проекту у 2012 році. На цій стадії планується залучити близько 40 млн. грн. інвестицій.

Олег Васильєв зазначив, що на ці цілі спрямують частково обігові кошти підприємства та кредитні ресурси. Перспективи фінансової співпраці відпрацьовані з «Фольксбанком».

Пізніше компанія збудує основний виробничий цех, складський корпус, елеватор на 25 тис. тонн для власних потреб. Проект реалізовуватимуть на майданчику площею 14 га.

Передбачається, що потужності комбінату хлібопродуктів становитимуть близько 600 тонн продукції на добу. Асортимент налічуватиме такі види хлібопродукції, як крупи, пластівці, різні види борошн тощо. Інвестор також не виключає можливості запустити виробництво макаронних, хлібопекарських та кондитерських виробів.