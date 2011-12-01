Податківці вивели з «тіні» понад 60 мільйонів гривень

З початку нинішнього року силами податкової міліції Вінницької області до бюджету спрямовано понад 60 млн. грн, - повідомляє прес-офіцер управління податкової міліції ДПА у Вінницькій області Ольга Шишківська. Податківці ламають кримінальні схеми ухилення від оподаткування, через які кошти виводяться у тіньовий обіг. З початку року викрито 117 злочинів у сфері оподаткування, з яких 112 (95,7%) – тяжкі та особливо тяжкі. Половина викритих злочинів є ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того, співробітниками податкової міліції попереджено 53 факти необґрунтованої заяви на відшкодування податку на додану вартість. Таким чином, податківці не допустили незаконного витоку з бюджету ще 33,9 млн. грн.