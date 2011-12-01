СНІД забрав життя 52 дорослих вінничан і однієї дитини

З початку епідемії ВІЛ в Україні станом на середину листопада 2011 року у Вінницькій області вперше виявлено 3052 ВІЛ-інфікованих громадянин України. 1036 із них встановлено діагноз СНІД. Померла 621 інфікована особа, в тому числі від СНДу 381.

Про це УНІАНу повідомив головний лікар Вінницького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом Ігор Матковський.

На диспансерному обліку перебуває 1754 ВІЛ-інфікованих особи, в тому числі з діагнозом СНІД 512 осіб.

На Вінниччині від ВІЛ-інфікованих матерів народилось 444 дитини. З них на серологічному контролі перебуває 116 дітей. 23- ВІЛ-інфіковано ( втому числі зі СНІДом 21 дитина). 286 дітей знято з сероконтролю(здорові). 25 дітей померло.

З початку року на Вінниччині вперше було офіційно зареєстровано 285 ВІЛ-інфікованих осіб, втому числі на сероконтроль взято 49 дітей, народжених інфікованими матерями. Вперше встановлено діагноз СНІД 158 особам. За цей період померли 74 ВІЛ-інфіковані особи, в тому числі від СНІДу 53.

За жовтень цього року було здійснено 7498 обстежень на ВІЛ, з них 42 дослідження виявились позитивними (0.6%).