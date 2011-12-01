Вінницька «Гармонія» доводить, що усі громадяни мають рівні можливості

Голова Вінницької громадської організації молоді з обмеженими фізичними можливостями “Гармонія” Раїса Панасюк зустрілася з журналістами і розповіла про роботу протягом року.

За фінансової підтримки міжнародних фондів та небайдужих благодійників “Гармонія” реалізувала проект “Створення умов для вільного пересування містом Вінниця та надання послуг на належному рівні людям з обмеженими можливостями”. Виконано завдання, які ставила перед собою організація: покращили роботу служби перевезення на візках — встановили підйомник на 3-тю машину, створили “Службу супроводу людей з інвалідністю”, завдяки їй громадяни з фізичними обмеженнями та проблемами зору мають можливість вільно пересуватися містом. Відзняли низку відеороликів на допомогу в спілкуванні та поводженні з людьми, які мають обмежені фізичні можливості, провели 19 тренінгів зі студентами, представниками районного управління освіти, психологами та завучами шкіл, з директорами соціальних служб сім'ї, дітей, молоді міста Вінниці.

- Все, що ми робимо, це результат спільної співпраці влади, громади та бізнес-структур, - стверджує Раїса Панасюк. – Я вважаю, що усі наші проекти продовжують діяти завдяки саме плідній взаємодії, тому що наші прагнення підтримують і розуміють, адже ми хочемо, щоб люди з особливими потребами відчували себе в умовах соціальної рівності.

На початку грудня також стартує ще один проект – виставка-ярмарок авторських робіт майстрів з обмеженими фізичними можливостями. В експозиції буде представлено аксесуари, біжутерія, іграшки, предмети декору, ексклюзивні плетені шалі, декупаж, макраме.

Виставка «Руками створена краса» проходитиме з 7 по 9 грудня 2011 року з 11:00 до 18:00 у виставковій залі Вінницької торгово-промислової палати.