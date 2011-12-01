Держкомзем анулював ліцензії 8 фірм на виконання землевпорядних робіт

У цьому році Головне управління Держкомзему у Вінницькій області провело експертизу землевпорядної документації по 1262 об'єктах проектно-технічної документації, 497 об'єктів документації з оцінки земель, розробленої державними землевпорядними організаціями та іншими суб'єктами підприємницької діяльності.

Із загальної кількості перевіреної документації, яка представлена на експертизу, 1275 оцінені позитивно, 406 - повернуто на доопрацювання і 78 оцінені негативно.

За дорученням органу ліцензування комісія провела 16 планових та 5 позапланових перевірок суб'єктів господарювання за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт.

За результатами проведених перевірок вісьмом ліцензіатам анульовані ліцензії на виконання цих робіт.