З 12.00 до 14.00 ПЕРЕОБЛІК

Сьогодні, 1 грудня, за ініціативою ВГО «Громадянський рух «Вперед!» проходить Всеукраїнський страйк «Переоблік влади», - повідомляє УНІАН. Цей страйк має на меті показати владі, що люди втомились від її постійних експериментів, що люди більше не в змозі терпіти знущання та приниження. В цей день усі громадяни, яким набридло знущання влади над народом, які не бачать перспектив України під керівництвом нинішньої влади, о 12.00 закриють свої підприємства або виставлять таблички «Переоблік» на своїх робочих місцях. Ті, хто у цей час знаходиться за кермом авто, подають сигнал. Це має показати, що невдоволених в державі дуже багато і вони готові боротися за свої права.

Як відомо, у Вінниці о 12.00 розпочнеться Міжрегіональний мітинг.

У рамках акції в регіонах, зокрема, заплановано: у Вінниці - провести Міжрегіональний мітинг, участь у якому візьмуть делегації з Житомирської, Хмельницької та Київської областей. Крім того, планується провести Автомайдан та пікет біля Вінницької ОДА.