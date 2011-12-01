Лідер партії «УДАР» перебував на Вінниччині з благодійною місією - Віталій Кличко 30 листопада відкрив новий боксерський зал у Жмеринці на базі спорткомплексу “Локомотив”. Загалом це восьма зала, відкрита в Україні за ініціативи Благодійного фонду братів Кличків. Вже діють подібні зали у Рівному, Переяславі-Хмельницькому, Донецьку, Новій Пристані, Севастополі, Коломиї та Немирові. Як розповів Віталій Кличко, основним критерієм відбору зали у рамках програми «Спортивну Україну будуємо разом!» стала доступність її всім бажаючим, зручне територіальне розташування та гарантія безкоштовного відвідування з боку місцевої влади.

На зустрічі з журналістами у Вінниці говорив Віталій Кличко і про політику.

- Наша партія має нормальну репутацію і в рейтингу всеукраїнської підтримки посідає четверте місце, - зазначає лідер партії «УДАР». – Найважливіший успіх для нас – підтримка людей. Загалом по Україні ми маємо більш ніж 10 тисяч партійців, на Вінниччині – 500, але ми не женемося за кількістю: краще 300 спартанців, ніж тисячне недієздатне військо.

Також Віталій Кличко наголосив на тому, що вони мають серйозну мету потрапити до парламенту, але побачивши змову влади і опозиції під час голосування за Закон про вибори, в його партії все більше співпрацюватимуть не з політичними силами, а з окремими особистостями.

Натомість лідер УДАРу залишив інтригу, за яким округом він балотуватиметься по «мажоритарці», відбувшись жартом: «Я сьогодні побачив так багато наших прихильників, що якби я балотувався у Жмеринці, то стовідсотково переміг би!»