Населення Вінницької області відповідальне у сплаті за послуги ЖКГ

В січні-жовтні 2011 року рівень сплати населенням Вінницької області за житлово-комунальні послуги склав 99,9% нарахованих в 2011 році сумм та 76,6% від усієї суми нарахувань (з врахуванням заборгованості минулих років).

Про це УНІАН-Вінниччина повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги зменшилась в жовтні 2011 року в порівнянні з вереснем на 12,8% та склала 200,6 млн.грн.

Найбільший відсоток складає заборгованість за газопостачання – 127 млн.грн. (63,3%), централізоване опалення та гаряче водопостачання – 40 млн.грн.

В січні-жовтні 2011 року населення області сплатило за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 641 млн.грн., що в порівнянні з відповідним періодом 2010 року більше на 15,5%, чи на 86 млн.грн.

Середні нарахування на житлово-комунальні послуги на одного власника рахунку в жовтні 2011 року в порівнянні з відповідним періодом 2010 року збільшились на 3,1% та з врахуванням електроенергії (19,9%), утримання будинків та споруд та прибудинкових територій – 21,1 млн.грн.(10,5%).

В жовтні 2011 року з населенням було укладено 120 договорів про погашення реструктуризованої заборгованості. Загальна сумка, на яку були укладені договори в частині погашення реструктуризованої заборгованості, складала 174,2 тис.грн., а сума внесення платежів з урахуванням довгострокових договорів склала в жовтні 2011 року 117,2 тис.грн.