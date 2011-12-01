На Немирівщині виявили "грушу" з рідким металом
14:07, 01 грудня 2011Вінниця
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Ймовірно - ртуть
Немирівським "еменесникам" від невстановленої особи поступило повідомлення про те, що при в’їзді в с. Джуринці Немирівського р-ну знайдено ємність у вигляді гумової груші в якій ймовірно знаходиться ртуть.
Про це повідомило УМНС України у Вінницькій області.
По прибуттю на місце події було знайдено та здійснено огляд даної ємності, вагою 3400 г.
Ємніть була герметично зачиненаі заклеєна медичним пластирем з надписом Hg – 3,200. Наразі компетентні ограни з'ясовують, чи потрапила ртуть на узбіччя дороги через чиюсь недбалість, або ж мали місце злі наміри.
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